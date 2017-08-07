南市農舍標準嚴 藍營議員提案要修

台南市興建農舍的標準全台最嚴，市議員洪玉鳳將提案要求鬆綁。（洪榮志攝）

中央政府規定農舍興建面積不得超過農地十分之一，但台南市卻比照台北市，以自治條例從嚴規範都市計畫區農舍基層面積不超過165平方公尺、非都市計畫區不超過330平方公尺，成為全台最嚴格的標準，引發民怨。市議員洪玉鳳表示，將於下周臨時會提案要求修法鬆綁。

洪玉鳳表示，全國各縣市的農舍興建法規，原本都依據102年台灣省施行細則規定興建農舍基層面積以165平方公尺為準，但隔年隨之修法，放寬到耕地面積的十分之一。但台南市政府卻沒有配合修法，仍維持農舍基層面積不得超過165平方公尺的標準，但因涵蓋建築本體、車道、車庫、化糞池、圍牆、遮雨棚、集資材室，導致農舍主體建築非常狹窄，引發不少農民的不滿，直批「太過嚴苛」。

市府農業局農地管理工程科長張順得解釋，目前台南市以自治條例規範都市計畫區內興建農舍的基層面積不得超過165平方公尺、非都市計畫區不得超過330平方公尺，該標準與台北市一樣。

張順得還表示，台南市都市計畫法施行細則第27條規定，該局只能依法審核。如果要修法應由都發局或議員提案來修，該局秉持農地農用、不應過度開發農地的立場，沒有立場主動提案修法。

(中時)