南市農舍標準嚴 藍營議員提案要修
中央政府規定農舍興建面積不得超過農地十分之一，但台南市卻比照台北市，以自治條例從嚴規範都市計畫區農舍基層面積不超過165平方公尺、非都市計畫區不超過330平方公尺，成為全台最嚴格的標準，引發民怨。市議員洪玉鳳表示，將於下周臨時會提案要求修法鬆綁。
洪玉鳳表示，全國各縣市的農舍興建法規，原本都依據102年台灣省施行細則規定興建農舍基層面積以165平方公尺為準，但隔年隨之修法，放寬到耕地面積的十分之一。但台南市政府卻沒有配合修法，仍維持農舍基層面積不得超過165平方公尺的標準，但因涵蓋建築本體、車道、車庫、化糞池、圍牆、遮雨棚、集資材室，導致農舍主體建築非常狹窄，引發不少農民的不滿，直批「太過嚴苛」。
市府農業局農地管理工程科長張順得解釋，目前台南市以自治條例規範都市計畫區內興建農舍的基層面積不得超過165平方公尺、非都市計畫區不得超過330平方公尺，該標準與台北市一樣。
張順得還表示，台南市都市計畫法施行細則第27條規定，該局只能依法審核。如果要修法應由都發局或議員提案來修，該局秉持農地農用、不應過度開發農地的立場，沒有立場主動提案修法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。