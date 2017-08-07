廣州地鐵營運20年 車廂環境最乾淨

廣州地鐵20歲了，從1997年至今，廣州地鐵已累計開通10條線路、總長309公里，日均客運量超過730萬人次。在4 日的羊城論壇上，廣州地鐵相關負責人，更公開地鐵即時資料。3日的地鐵的客流量已達780.24萬人次，年底預估總運送人數可達到200億人次，相當於全球人口乘坐3次。

昨（4）日的羊城論壇上，廣州地鐵工會主席鍾學軍公佈地鐵即時資料。3日廣州地鐵的客流量是780.24萬人次，接近800萬人次。鍾學軍說：「截至今年6月28日，廣州地鐵的運輸總人口，已達184億人次，年底預計將達200億人次，相當於全世界人口乘坐3次。」

鍾學軍也補充，現在廣州地鐵全長309公里，今年底將開通四號線南延段、九號線、十三號線和知識城線等4條新線，總里程將邁進400公里。而且以後的每年都會按照這個速度來建設，到了2025年，廣州地鐵會超過1000公里的規模。

被譽為「世界上最乾淨的地鐵」的廣州地鐵，列車運行圖兌現率和正點率始終保持在99%以上，乘客滿意度連續多年列全省交通行業首位。

廣州市人大代表劉惠連說，「看到地鐵的進步很多，以往車廂多以商業廣告為主，現在多為公益廣告。同時，地鐵借雨傘、高峰班期提醒、母嬰設備等都做得挺好。」

「61歲開始坐地鐵，坐了20年。廣州地鐵真的很優質，因為老人坐地鐵一向得到微笑的對待。」市民陳伯強調，在所有的交通環境中，就屬地鐵最乾淨，不會有人亂丟垃圾。

(中時電子報)