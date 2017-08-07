保監會擬修訂險商獨董管理制度
為進一步深化保險機構公司治理改革，完善獨立董事制度，中國保監會下發內部通知，擬對各險商獨立董事相關情況，進行內部調查。保監會並將修訂「保險公司獨立董事管理暫行辦法」，從制度機制上提高獨立董事的獨立性。
中國證券網報道，根據內部調查的通知要求，各保險公司此次須如實填寫獨立董事相關情況表，並報送至保監會。據了解，此次情況報送只做內部調研使用，不作為採取監管措施的依據。
保監會同時將強化審慎合規經營理念，推動保險機構切實承擔起風險管理責任；深入推進保險法人機構公司治理監管評估，加強穿透性審查；加強機構股權監管，設立更加科學嚴格的股東分類約束標準；增強關聯交易監管，加強對關聯交易審核責任人的追責。
報導稱，保監會將修訂「保險公司獨立董事管理暫行辦法」，進一步加強和改進保險公司的獨立董事制度，探索獨立董事產生機制、佔比、薪酬管理和考核等改革，從制度機制上提高獨立董事的獨立性，以防範治理僵局，管控失效等重大公司治理風險。
(工商)
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