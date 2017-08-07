吉祥月報恩修善 本願山連辦20年普度法會

潭子本願山將舉辦普渡法會，由住持信願法師主法誦經。（王文吉攝）

農曆七月為佛教的吉祥月、孝親月，潭子本願山彌陀講堂自開山以來，年年辦理中元普度念佛超薦大法會，今年訂於9月2日舉行，除有民生物資普桌外，另規劃素菜熱食桌，並由信願法師主法誦經，超拔逝者脫離三惡道輪迴，往生西方極樂世界。

資深信徒表示，本願山自開山後，每年皆舉辦法會，初時規模約200桌，去年已擴大到2000桌；乾食桌每桌1200元，備有米、麵、糖、油、鹽等民生用品，物資之後捐贈給弱勢，另有素菜熱食桌，也開放信眾贊普，法會後供志工「吃平安」。

普桌上提供全素食物，看不到罐頭。有信徒表示，曾有敏感體質的人轉述，看到亡靈不會開罐頭，咬得鮮血直流，因此法師指示「使用方便開啟的食物」，此外每年普度完，都在下午1、2點下毛毛雨，如甘露水灑淨大地，讓萬物眾生雨露均霑。

住持信願法師表示，中元普度源自於「佛說盂蘭盆經」，「盂蘭」為梵語音譯，有孝順、供養、報恩、救倒懸、解痛苦之義；普度於每年農曆7月15日舉行，以盆器備妥飲食，供養十方三寶、六道萬靈，以慈悲之心迴向父母。

(中時)