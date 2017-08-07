美國陸軍以7.62mm為規格 甄選更大威力步槍

美國陸軍正在甄選使用7.62mm子彈的步槍，以解決射程與貫穿力不足的問題。圖為改造後的M14-EBR步槍(圖/美國陸軍)

美國陸軍展開以7.62mm子彈為規格的新式步槍選拔，以面對日益精進的敵方單兵護甲。

軍事網(Military.com) 報導，現在的新式單位護甲愈來愈好，美國陸軍已經確定美軍現有武器的壓制力不足，所以在聯邦採購網發布一項名為「擊敗新興威脅戰鬥步槍」（ICSR）的標案，向各個武器槍廠徵求意見，主要是尋找使用7.62mm子彈的戰鬥步槍。

現在美國陸軍的m4卡賓槍，已使用約20年，子彈為5.56mm，原意是小口徑子彈的步兵攜帶量比較大，不過在面對更先進的單兵護甲，貫穿力就不足了。(圖/美國海軍陸戰隊)

兩個多月前，美國陸軍參謀長馬克．米利將軍（Mark Milley）向國會透露，現有的M4卡賓槍使用的5.56公釐子彈，即使是M855A1增強型，也不能穿透新式敵方的裝甲板，壓制力明顯不足。因此今年春天，陸軍副總參謀長丹尼爾．阿林（Daniel Allyn）正式發布了新型7.62mm步槍的指示要求。M4卡賓槍是M16槍系的成員，比M16更為輕巧短小，射程在400公尺內。

7.62mm步槍，對美國陸軍來說並不是什麼新鮮事。即使5.56mm步槍在越戰後成為主要步槍彈，不過自2009年以來，美國陸軍的特殊小隊當中，依然有在使用是增強型M14戰鬥步槍，或叫M14-EBR，使用了並且增加了伸縮式槍托、手槍握把、不同設計的準星和腳架等，外觀上與M14已截然不同。

美國陸軍採用M14-EBR概念，是從2004年的阿富汗行動期間的經驗，最早是由海軍海豹特戰隊首次使用，在地型多變的阿富汗高原上，經常與敵方部隊隔超過400公尺的長距離遭遇戰。

(中時電子報)