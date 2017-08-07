美國陸軍以7.62mm為規格 甄選更大威力步槍
美國陸軍展開以7.62mm子彈為規格的新式步槍選拔，以面對日益精進的敵方單兵護甲。
軍事網(Military.com) 報導，現在的新式單位護甲愈來愈好，美國陸軍已經確定美軍現有武器的壓制力不足，所以在聯邦採購網發布一項名為「擊敗新興威脅戰鬥步槍」（ICSR）的標案，向各個武器槍廠徵求意見，主要是尋找使用7.62mm子彈的戰鬥步槍。
兩個多月前，美國陸軍參謀長馬克．米利將軍（Mark Milley）向國會透露，現有的M4卡賓槍使用的5.56公釐子彈，即使是M855A1增強型，也不能穿透新式敵方的裝甲板，壓制力明顯不足。因此今年春天，陸軍副總參謀長丹尼爾．阿林（Daniel Allyn）正式發布了新型7.62mm步槍的指示要求。M4卡賓槍是M16槍系的成員，比M16更為輕巧短小，射程在400公尺內。
7.62mm步槍，對美國陸軍來說並不是什麼新鮮事。即使5.56mm步槍在越戰後成為主要步槍彈，不過自2009年以來，美國陸軍的特殊小隊當中，依然有在使用是增強型M14戰鬥步槍，或叫M14-EBR，使用了並且增加了伸縮式槍托、手槍握把、不同設計的準星和腳架等，外觀上與M14已截然不同。
美國陸軍採用M14-EBR概念，是從2004年的阿富汗行動期間的經驗，最早是由海軍海豹特戰隊首次使用，在地型多變的阿富汗高原上，經常與敵方部隊隔超過400公尺的長距離遭遇戰。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。