走出震災陰影 日本福島小朋友遊頂新

中時
中國時報記者/
日本福島小朋友遊頂新
頂新和德文教基金會今天邀請來自日本福島的小朋友到彰化永靖成美文化園做客。鐘武達攝。
日本福島小朋友遊頂新
日本福島的小朋友在成美文化園學習製作香包。鐘武達攝。
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就讀小4的田部真里奈說，到台灣旅行很開心。鐘武達攝。
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木村優絆說，在台灣很快樂。鐘武達攝。

12名日本福島小朋友，今天到彰化永靖成美文化園做客，學習製作傳統中藥香包，更體驗台灣濃濃的人情味。這群日本小學生對台灣的印象很不錯，最愛吃芒果，玩得既開心又快樂，也暫時忘掉2011年311大地震的心靈折磨。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩說，2011年日本發生311大地震與福島核災，至今福島的小孩對戶外活動依然有著心理上的陰影，日本政府因此特別出資，安排並鼓勵當地的孩子到處去旅行。

基金會透過非營利組織NPO　HAPPY ISLAND NETWORK，邀請前來台灣旅行的12名福島小朋友到成美文化園，安排小小老師指導他們製作傳統中藥香包，體驗台灣的童玩樂趣，更希望藉由手做香包，幫助療癒心靈。

基金會執行長林德勳表示，送給孩子們的香包，有趨吉避凶的意涵，客家花布代表魏家客家人飲水思源的精神，內容物所使用的中藥，是最天然的驅蚊藥材，另外加上永靖在地生產的菊花，象徵永靖純樸熱情的溫度。

12名日本福島小貴賓，目前就讀小學4至6年級，絕大多數是第1次來台灣，他們說，為期1周的台灣之旅，昨天是第3天，感覺是，機車太多、天氣很熱，不過，小4的田部真里奈說，到台灣旅行，開心又快樂，木村優絆也表示，希望以後可以常常來。

(中時)

關鍵字：福島永靖成美文化園頂新
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