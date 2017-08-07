走出震災陰影 日本福島小朋友遊頂新
12名日本福島小朋友，今天到彰化永靖成美文化園做客，學習製作傳統中藥香包，更體驗台灣濃濃的人情味。這群日本小學生對台灣的印象很不錯，最愛吃芒果，玩得既開心又快樂，也暫時忘掉2011年311大地震的心靈折磨。
頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩說，2011年日本發生311大地震與福島核災，至今福島的小孩對戶外活動依然有著心理上的陰影，日本政府因此特別出資，安排並鼓勵當地的孩子到處去旅行。
基金會透過非營利組織NPO HAPPY ISLAND NETWORK，邀請前來台灣旅行的12名福島小朋友到成美文化園，安排小小老師指導他們製作傳統中藥香包，體驗台灣的童玩樂趣，更希望藉由手做香包，幫助療癒心靈。
基金會執行長林德勳表示，送給孩子們的香包，有趨吉避凶的意涵，客家花布代表魏家客家人飲水思源的精神，內容物所使用的中藥，是最天然的驅蚊藥材，另外加上永靖在地生產的菊花，象徵永靖純樸熱情的溫度。
12名日本福島小貴賓，目前就讀小學4至6年級，絕大多數是第1次來台灣，他們說，為期1周的台灣之旅，昨天是第3天，感覺是，機車太多、天氣很熱，不過，小4的田部真里奈說，到台灣旅行，開心又快樂，木村優絆也表示，希望以後可以常常來。
(中時)
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