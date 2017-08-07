廣州獲批創建“中國製造2025”試點示範城市

8月2日上午，廣州市工信委召開新聞發布會，介紹廣州建設“中國製造2025”試點示範城市相關情況。

廣州力爭到2019年底，全市規模以上工業總產值達2.3萬億元，先進製造業增加值佔規模以上製造業佔比達69%。

今年4月份，經工信部正式批復同意，廣州市成為全國首個獲批“創建‘中國製造2025’試點示範城市”的一線城市。

廣州市成為全國首個獲批“創建‘中國製造2025’試點示範城市”的一線城市。圖/中國金融信息網提供

根據已審定的《廣州市建設“中國製造2025”試點示範城市實施方案》，廣州力爭到2019年底，全市規模以上工業總產值達2.3萬億元，先進製造業增加值佔規模以上製造業比重69 %，高新技術產品產值佔規模以上工業總產值的比重49%，規模以上單位工業增加值能耗比2015年下降16.3%，初步建成全國重要的高端裝備製造業創新基地、國家智能製造和智能服務緊密結合的示範引領區、“一帶一路”戰略重要支點和開放高地。

近年來，廣州市IAB產業，即新一代信息技術、人工智能、生物醫藥產業發展迅猛，規模穩步擴大，創新能力顯著增強，產業集聚效應凸顯，愈來愈成為推動經濟發展的戰略引擎。

廣州致力發展IAB產業。圖/中國金融信息網提供

據介紹，2016年，廣州市新一代信息技術產值約3000億元、人工智能產值約575億元、生物醫藥產值1145億元，IAB產值合計約4720億元，近五年年均增速達16 %，高於同期全市GDP增速6.2個百分點。

同時，全市IAB領域共有國家級工程中心(實驗室) 3家、國家級工程技術中心1 家、省級工程技術中心19 家、市級工程技術中心29 家，企業技術中心國家級9家、省級71家、市級96家，形成了較完整的技術研究和創新體系。

廣州市新一代信息技術產業主要分佈在蘿崗、天河、番禺、花都、南沙等區域，形成了“一核心六基地”的產業空間佈局，集聚區的新一代信息技術產業產值近2439億元，佔全市總產值的90%以上。

今年以來，廣州繼續致力於加快IAB產業的發展，起草《廣州市加快IAB產業發展五年行動計劃》，設立100億元的人工智能產業基金、100億元的生物醫藥產業投資基金。

廣州吸引了韓國LG8.5代OLED面板生產線、中電科華南電子信息產業園、瀋陽新松機器人、亞信全球數據中心、科大訊飛等一批優質項目落戶廣州，推動富士康10.5代液晶面板、思科(廣州)智慧城、GE生物產業園、百濟神州生物藥等重大項目動工建設，並力爭2021年全市IAB產值達到1萬億元，建成“世界顯示之都”和“國際軟件名城”、國際一流的人工智能應用示範區、國家級生物醫藥創新強市，打造成為影響全球、領跑全國的IAB產業示範集聚區。 (雷靚)

來源：中國金融信息網

(中時電子報)