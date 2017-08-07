陸銀監會對「銀行債轉股辦法」徵求公開意見

中國銀監會今（7）日公布，將對「商業銀行新設債轉股實施機構管理辦法（試行）」（徵求意見稿）公開徵求意見。銀監會指出，為規範商業銀行新設債轉股實施機構的行為，推動市場化銀行債權轉股權健康有序開展，根據「銀行業監督管理法」、「商業銀行法」和「公司法」等法律法規以及「國務院關於積極穩妥降低企業槓桿率的意見」，起草了「商業銀行新設債轉股實施機構管理辦法（試行）」（徵求意見稿）。意見回饋截止日為9月6日。

(工商)