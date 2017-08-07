雨天屋內不再下小雨 竹市科園里集會所啟用
里內有近9000位里民的新竹市東區科園里，過去只要下雨，里民就只能在漏水的鐵皮屋內開會，市長林智堅去年投入2100萬元興建嶄新集會所，7日剪綵啟用，他表示，以後再也不會「屋外下大雨、屋內下小雨」，希望里民們多加使用，增進社區互動。
林智堅表示，嶄新集會所空間寬敞、光線明亮，堪稱5星級集會所，1樓規畫為集會堂，2樓設有視聽教室、圖書室，周邊亦設置無障礙坡道，啟用後將可提供里民集會、運動、學習、休憩等多功能使用。
此外，周邊相關管線皆以地下化方式設置，不但降低災損率，也可美化周邊環境及都市景觀。
林智堅說，里集會所扮演凝聚地方角色，舉凡關懷據點、共餐食堂等大小活動都在這舉行 ，科園里集會所於2016年3月26日開工，投入2100萬經費，打造221坪寬敞、明亮空間，不僅規模最大，更是上任以來投入經費最多的集會所，盼所有里民能共同享有優質公共空間。
他同時也感謝立委柯建銘、議長謝文進和多位議員及里長徐兆生的協助，「中央、地方和議會共同合作」讓經費及土地使用分區難題迎刃而解，順利為科園里9000多位里民興建集會所。
而科園里常發生水壓不足、臨時性爆管情況，困擾居民多年，他上任後責成相關局處與自來水公司合作，汰舊換新科園里自來水管線，投入逾895萬經費、施工道路面積達20990.7平方公尺，也配合路平計畫，改善社區周邊不平整道路，讓民眾生活更加完善。
林智堅強調，在立委柯建銘協助下，近年已向中央成功爭取超過52億經費，投入市政建設、推動公共工程，希望提供市民更好的生活品質、更完善的生活環境。
柯建銘則表示，科園里集會所外觀相當吸引人，彷彿來到美術館、藝文中心，與鄰近科園學區相互輝映。
他感謝林智堅率領的市府團隊和議會、里長共同努力，完成多功能集會所供里民使用，代表科園里的新時代要來臨了。
民政處表示，林智堅上任後相當重視社區鄰里活動空間，至今共投入約4959萬元經費，成功建置、改善5間集會所，除科園里集會所，更包括朝山里集會所，作為關懷據點及配合香山微旅行，提供社區風味餐。
另，北門里集會所提供共餐食堂、親子讀經、安親班等服務；福林里集會所設有廚房、集會堂、閱覽室；軍功里集會所除作為社區關懷據點外，廣場更設有雨水回收系統，為社區鄰里提供完善空間。
(中時)
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