台北捷運免費30分鐘4.5G上網 8月中旬正式上路

遠傳響應台北世大運，與全林實業攜手打造台北捷運「.TPE-Free AD WiFi」服務，八月 中起將正式啟用！ 右起：遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、台北捷運公司總經理顏邦傑、全林實業總經理林全馳、台北市政府資訊局主秘陳慧敏 、台北市議員陳義洲、陳炳甫、謝維洲、安源通訊總經理李鑑政。圖／遠傳提供

台北捷運免費30分鐘4.5G上網，遠傳8月中正式開跑！遠傳今（7）日宣布攜手全林實業共同打造「.TPE-Free AD WiFi」服務，8月中旬開始，搭乘台北捷運的民眾，可以免費30分鐘4.5G行動上網，無使用次數限制。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、台北捷運公司總經理顏邦傑、全林實業總經理林全馳，台北市議員陳義洲、陳炳甫、謝維洲、安源通訊總經理李鑑政、台北市政府資訊局主秘陳慧敏等人今天共同舉行啟用儀式。

該項免費4.5G飆網，將從捷運淡水信義線及板南線率先啟用，緊接著中和新蘆線、松山新店線與文湖線將陸續上線。

另外，貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋、中山地下街、敦化地下街等皆會陸續建置完成。

全台各大百貨、商圈及公共場所亦陸續提供「.TPE Free AD WiFi」免費上網服務，包含美麗華百樂園、微風松高、美麗新廣場、誠品西門店、誠品敦南店、誠品信義店、家樂福量販店、台北地下街Y區、漢堡王、寧夏夜市、華陰街商圈、後站商圈、大食代板橋店、大食代大直店、南軟中信好食城、洲子美食街、怡客咖啡、美麗華高爾夫球場，台北雙層巴士部分市公車以及站體等共計2,000個以上場域。

遠傳表示，所有「.TPE-Free AD WiFi」服務皆由遠傳電信獨家提供電信支援，希望藉由這次世大運，讓台北與世界各大城市齊名，一起以無線飆網的服務，提升台灣國際形象。

全林實業今年五月與台北捷運公司正式簽約，全面提供台北捷運各場站及全線列車WiFi服務共計五年。配合世大運期間的旅運需求，僅經過三個月的施工建置期，就正式啟用服務。

台北捷運新無線WiFi服務上線後，網路名稱(SSID)也將改為「.TPE-Free AD WiFi」，並採用一鍵式登入，免輸入帳號、密碼；首頁也將提供包含Facebook、iTaiwan、TPE-FREE等多樣化的登入方式，方便市民及乘客依據使用習慣選擇常用的方式進行登入上網。

遠傳表示，每次登入後就可以免費使用「.TPE-Free AD WiFi」30分鐘，無使用次數限制，使用民眾皆擁有獨立連線頻寬，有效避免人潮眾多時易產生不易連線的狀況。

另外，遠傳用戶使用遠傳會員帳號登入「.TPE-Free AD WiFi」，還可以享有使用時間無限制，以及較高獨立連線頻寬的額外優惠。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳續加強網路建設並進行基地台升級及擴頻，積極提升行動網路的速度及品質，根據國際上網測速領導品牌Ookla旗下SpeedTest網站公佈2017年度測速調查，遠傳電信網速位居全台電信業之冠，遠傳有信心透過多頻整合服務，提供給捷運用戶4.5G超高速上網服務，與全林實業共同提升大台北捷運智慧運輸與觀光能量。

(工商)