高雄5處公車停靠區占用嚴重 將加強取締
公車停靠區遭汽機車違停占用屢見不鮮，高雄上半年巡查取締355件，其中以內惟市場、建工商圈、高雄榮總、楠梓火車站、左營大路等5處周邊道路的公車停靠區，最常遭汽機車占用；交通局決定將這5處列為重點區域，加強取締，也籲請民眾拍照舉發。
交通局表示，公車站牌前劃設公車停靠區是方便乘客上下車，並提供公車安全順暢的停靠動線，若被汽機車臨停占用，不僅陷乘客於險境，公車也極容易與占用的汽機車並排，導致後方來車或騎士閃避不及擦撞，造成嚴重車禍事故。
交通局指出，早在4年前就祭出「公車行車紀錄器抓違停」的政策，但當時紀錄器解析度及辨識度不佳作罷，礙於違停仍多，甚至將三多路、五福路及九如路等地違停熱區，原本白色的停靠區，改為波浪形狀的黃色停靠區，讓停靠區更明顯，另請警方也加強取締。
交通局說，今年上半年巡查取締355件，分析發現高市5處占用最嚴重，包括內惟市場、建工商圈、高雄榮總、楠梓火車站、左營大路的周邊公車停靠區；這5處將列為重點區域加強取締，公車停靠區依法不得停車，違者處600元至1200元罰鍰。
交通局強調，除警方加強取締拖吊，交通局也會派員密集巡查，更希望民眾協助提供汽機車違規占用公車停靠區的採證照片或行車記錄器影片，但須清楚顯示車牌號碼，並敘明違規地點、日期、時間，經查證屬實者，即逕行舉發處罰。
(中時)
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