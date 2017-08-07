新聞深喉嚨》今年首顆「限電紅燈」亮起 立法院.交通部跳電了！

中天新聞

34歲南韓籍國際慣竊趙準基31日從泰國搭機來台，隔天「手一推門就開」輕鬆入侵民進黨中央黨部竊取九萬現金，隨即搭機赴日，但日本海關發現趙嫌是國際慣竊拒絕入境、遣返桃園機場，3日深夜趙嫌趁隙跨越入境證照查驗櫃檯，輕而易舉脫身，6日凌晨出動400警力到烏來逮趙嫌，趙嫌趁亂脫逃、女友被逮，警方隨即封山搜捕，在中午逮到狡賊。趙嫌數度「輕鬆開溜」，劇情發展扯到爆，尤其執政黨中央地位之重要，機密情報流通之關鍵，大樓未加強安全部署也未設全天候警衛，保全機制連一般企業都不如，還不夠荒謬嗎？

中天新聞

一個「等級不高」的國際慣竊為何能「自由出入」我國門？移民署攔查機制？趙準基得手九萬搭機離境赴日，犯案收益未免太低？剛好選民進黨中央黨部大樓？剛好黨工忘記鎖門，民進黨隔天才報案？400警力高規格追緝，民進黨除了九萬現金，還掉了什麼？如火如荼的進行「政軍兵推」，連黨部的門都關不好，還推個屁！

兵推出題考驗的是「水電基礎」遭破壞，如何回復及減少進一步的破壞，尤其電網遭破壞，與目前限電危機，十分巧合！另一考題更「務實」，想定解放軍無預警襲台，正副總統在軍警及特勤人員護衛，換乘雲豹甲車與V-150裝甲車前往指揮所；原本模擬總統撤離過程，遭遇潛伏的第五縱隊襲擊圍困，這項「總統車隊遇襲防衛」臨時喊卡，竟跟反年改抗議有關！國安和警政單位評估，萬一演練途中遭反年改人士混入擾亂，可能引發衝突和社會爭議，臨時建議高層取消相關演練。兵推還模擬中國軍事攻台意圖封鎖台海後，林全召開「中外記者會」，向國際控訴中國暴行及因應方針，蔡總統發表「告全國同胞書」，這就是最後的大絕招？

中天新聞

被「尊稱」可以「從按摩棒寫到燃料棒」旅日反核作家劉黎兒7日投書《蘋果日報》發表高見，說如今的危機是台電「陰謀」！「台灣人每年都要忍受台電恐嚇缺電的老歹戲上演，任台電予取予求，不斷加蓋電廠、採購機組，根本不需要的核四就是這樣騙來的。」還說「限電非因沒電，是台電管理出包，英全政府卻一次也沒要台電說清楚，有人居然想動核電腦筋；電視評論節目，台電豢養的擁核打手連日登場，英全繼續縱容台電，會讓台灣加速釀出大核災，更摧毀民進黨政府存在的價值。」同時間，台積電已忍不住發聲，發言人孫又文指出，短期臨時缺電，只要台電前一天告知，供電會有問題或是需減供，台積電會準備好臨時配套自行發電，即使成本增加，未獲台電或政府補貼，企業也願自行解決。「我們可以彌補短期、暫時性的供電不足，但這絕對無法成為長期解決方案！」一邊是劉黎兒，一邊是張忠謀，台灣到底缺不缺電？你信誰？

如今的迫切危機來自和平電廠輸電塔倒塌，外加台中火力發電廠破管，而蔡政府的話術之一，就是都是「天災意外」啊！所以全民該「共體時艱」。一座和平電廠約130萬瓩就面臨限電，正因台灣的能源政策失當，備轉容量不足，每天都跟限電戰鬥。而台中火力發電廠的破管，貌似機器故障，背後的因素也來自非核，「硬操」火力發電，甚至縮短例行性歲修保養，日以繼夜發電。哪是什麼天災？這都是「人禍」！

中天新聞

承擔這些「人禍」，永遠是基層的無辜百姓與從業人員。公務員下午一點到三點不能開冷氣，郵差抗議不開冷氣要熱衰竭，台電員工頂著50度高溫搶修發電機組。同時間，民進黨立委陳亭妃呼籲節電，被「抓包」在辦公室穿外套，原來冷氣開25度。蔡總統6日傍晚，氣溫約33度的時間穿長袖在家看棒球。錯誤政策你們訂，受罪的都是別人！說得過去？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。或上臉書《新聞深喉嚨》粉絲專頁https://www.facebook.com/DeepThroatNews?fref=ts

(中時電子報)