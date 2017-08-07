天氣太熱催熟 農民擔心釋迦大出價崩

台東大目釋迦進入產期，農民在集貨場內忙著分級包裝。（莊哲權攝）

農民賴秋榮說，釋迦果外表「黑皮」，雖然品質不變，但是賣相不佳。（莊哲權攝）

受閏6月影響，台東大目釋迦產期延後近1個月，目前已陸續採收，不過農民無奈地說，去年遭逢尼伯特颱風侵襲，還在復原期，加上授粉期雨多，外觀出現「黑皮」，賣相不佳，產量也減少，最近天氣熱，更加快釋迦軟熟，過兩天「大出」，他們也擔心價格大幅下跌。

「農民就是看天吃飯，沒辦法」，建和釋迦產銷班賴秋榮表示，往年大目釋迦共同運銷均在7月中旬，今年逢閏6月，產期延後約1個月，加上去年尼伯特颱風重創，恢復期還要2、3年，產量減少近3成，產地價每台斤約50元到70元，零售價則在100元左右。

他說，今年4月底釋迦授粉期連續下雨，潮溼的氣候容易得「疫病」，許多釋迦果外表出現「黑皮」，雖然品質不受影響，但是賣相不佳，淘汰了近5成，最近天氣又太熱，釋迦軟熟也快，過兩天可能會「傾巢而出」，到時候集貨場內滿坑滿谷的釋迦，價格可能會崩跌，農民會更笑不出來。

(中時)