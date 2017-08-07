加速往對峙區運砲彈 印度錫金段邊界情況曝光

印度民眾直擊火車載有大量的軍事設備前往邊境地區。(影片截圖)

CNN上個月底深入邊境的狀況，看到有卡車牽引著火炮。(截圖/CNN)

印度與中國在邊境因修路引發的主權問題對峙長達近2個月，雙方僵持不下仍不肯退讓。近日中國除了官方機構密集向印方強硬發話，還在鄰近對峙區域的青藏高原舉行軍演；印度方面則是分別被網友及媒體拍下用火車、軍車載著許多砲彈前往中印對峙的錫金段邊境洞朗高原，讓緊張的情勢升級、戰爭一觸即發。

據《新浪軍事》報導，印度網友近日拍到大批火炮和戰車搭乘火車前往印度邊境地區，被外界認為是為因應目前不斷升溫的中印邊境問題。

印度滿載火炮軍車的列車開往邊境地區。(影片/YouTube)

CNN深入中印邊境對峙禁區。(影片/YouTube)

美國CNN上個月底也深入了印度靠近錫金段邊界的扎魯（Zuluk）地區，看到路上陸續有印度軍隊的卡車在這個東部第二道邊界線上穿梭，一些軍用卡車還牽引著的火炮，另外不少道路也都已經被封鎖，禁止居民和媒體進入。

而深入印度軍方向中印對峙邊境運輸人員、物資和武器的必經之道─ 甘托克（Gangtok）到乃堆拉山口（Nathu La）的公路時，也可以看到印度軍車陸續在公路上穿行，但這條山路的很多地方遭落石和雨水沖刷，甚至一條通往邊境前線的西藏與錫金貿易小路也嚴重損毀，無法前行，中印對峙前線也疑似已經用碎石堆起了隔離帶。

(中時電子報)