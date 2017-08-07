400出家師父 反宗教法舉白布條陳情

400多名僧尼，今天下午齊聚南投縣政府拉白布條表達心聲。（沈揮勝攝）

出家師父們遞交陳情書，請求縣長林明溱（中）代轉中央。（沈揮勝攝）

縣長林明溱以「一例一休」為例，認為政府管太多，製造麻煩美意消失。（沈揮勝攝）

立委馬文君堅決反對「另訂宗教法剝奪宗教自由」。（沈揮勝攝）

對於《宗教團體法》草案，宗教界最不能理解的是捐款帳目、個資，以及人事自主被剝奪。（沈揮勝攝）

南投佛教會、台灣佛教總會、台灣宗教聯盟與中華佛教比丘尼協進會等宗教團體約400名出家師父，7日下午齊聚南投縣政府，頂著烈日拉白布條，抗議內政部制定《宗教團體法》損害宗教自由，並遞交陳情書請求南投縣長林明溱代轉中央，重視宗教及人民基本權。

南投縣佛教會理事長釋體証表示，這次宗教界到縣府聚會，是要請縣府幫忙轉達訴求，而不是要抗議縣府；對於在上班時間影響縣府感到深深抱歉，只希望中央能體恤出家人，能安定靜心修佛。

內政部推動《宗教團體法》引起宗教界反談，原計畫在全台各縣市舉辦23場的說明會，在「滅香」風暴後停辦；南投場原本訂在8月10日，取消後佛教界於今天上午在台中市聖華宮自辦座談會，會後分別搭乘8輛遊覽車，到南投縣政府表達訴求。

他們在下午2點多齊聚縣府廣場，由南投佛教會理事長釋體証、台灣佛教總會祕書長釋見引、中華佛教比丘尼協進會理事長普暉長老尼及台灣宗教聯盟執行長釋法藏率領，揮舞佛教旗，並拉開「宗教立法必須合憲」、「宗教大亂政府負責」等8面白布條。

釋體証等提出「一套衣服可以穿在不同人身上？」、「所有宗教人士皆已受現行法律規範，有必要另立法監督」、「政府有權干涉宗教團體的人事自主權？」、「財務安全及隱私危機」…等多項訴求。

其中對於新法規定必須公開捐款明細、捐款人個資，以及法院可指定臨時代理住持等人事自主權被干涉表示擔心且無法接受。她說，月支零用錢3000元，是要記什麼帳？出家人有出家人的戒律，原來就受限於民法，為何又再加諸宗教法規範？

對於出家師父們的訴求，縣長林明溱、立委馬文君表示，宗教本身就已是高道德標準規範，人民與團體已經有法律可約束，堅決反對另訂宗教法剝奪宗教自由；除非是極權和專制國家，全世界都崇尚宗教自主。

林明溱指出，現今的執政黨對於民眾心聲似乎裝聾作啞，像是一例一休造成勞方鬥資方、互相檢舉對立、全民罵翻天，如今一波未定又弄個宗教法；雖說該管的要管，但也沒必要管太多，徒增不便和民怨；隨後接過陳情書，將向中央表達宗教界心聲。

(中時)