竹縣首屆農村選拔競賽 北埔鄉南埔社區奪冠
新竹縣政府舉辦第1屆金牌農村選拔競賽，全縣共有31個農村社區報名，其中選出10個進入複賽，由評審委員親自到訪、了解，分別由北埔鄉南埔社區、寶山鄉新城社區、新埔鎮大坪社區獲得前3名，其中南埔與新城社區，還將代表新竹縣，參加全國金牌農村選拔賽。
獲得冠軍的南埔社區，為全國第1個通過農村再生計畫的優質社區，10年前即開始發展，並擁有「黃金水鄉」的美譽，社區透過微型社會企業，發展「穀東俱樂部」，以發「穀票」等農業認同方式，逐步解決農村面臨危機，保存現有風貌，並提升農業價值，讓在地小農及青年能藉由資源共存方式，在地深耕發展。
寶山鄉新城社區則是在農委會水保局台北分局轄內，唯二申請農企業的產業發展社區，以古法製造黑糖並取名為「烏糖」，集合在地小農，參與農業生產加工等，並將利潤回饋至在地照顧，例如日間托老、周一到周五的共學食堂等，讓在地發展機制更加完善。
新埔鎮大坪社區則是新竹縣第1個通過環境教育認證的社區，保有農村樣貌，並發展環境教育等特色，曾是十大經典農漁村，又在2011年時，成為農村再生社區，營造環境十分用心。
除此之外，新埔鎮旱坑社區、峨眉鄉無負擔社區也獲得佳作，另有北埔鄉南外社區、芎林鄉華龍社區、關西鎮東山及仁安社區、湖口鄉湖南社區等參與競賽，展現過去社區發展生產、生活及生態的努力。
(中時)
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