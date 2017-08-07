羅智強：柯P別太得意 我就是打不死的小強

羅智強表示，對於柯文哲稱呼他為「小強」，毫不在意，他就是打不死的小強。圖為羅智強（中）聘請7年級蔣豐懋（左）及8年級黎毓（右）當發言人。（陳君瑋攝）

台北市長柯文哲今（7）日接受媒體專訪宣傳世大運，節目安排看圖片快問快答，當柯文哲看到總統府前副秘書長羅智強的照片時，笑稱「這是馬英九的小強」。

對此，羅智強說，「對啊！我就是小強，而且是打不死的小強。」又說，「柯P別太得意，把藍白拖準備好，我會去找你。」

羅智強在臉書說，柯市長已不是第一次叫他「小強」，只要是沒有太過人身攻擊的幽默，都無傷大雅。而且，羅智強說他讀大學時的綽號真的就是小強。

文章說，「要告訴柯P的是，對啊！我就是小強，而且是打不死的小強。也請大家拭目以待，不死小強決戰大神柯P吧！」

羅智強對柯P喊話，「對小強來說，這世上只有不敢做的夢，沒有做不到的事。柯P別太得意，把藍白拖準備好，我會去找你！」

(中時電子報)