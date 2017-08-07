李進良跟「她」一起做瑜珈 小禎竟點頭放行

小禎放行，提早讓女兒Emma跟李進良、阿公阿嬤吃飯慶祝，飯後父女倆還結伴上瑜珈教室，一家三口感情確實拉近不少。(中時資料照片)

藝人小禎與李進良分居多年，然今年兩人關係出現曙光，今年小禎多次po出全家福照，6月時也認與阿良復合，然之後阿良卻被拍到跟緋聞對象田欣同遊曼谷，小禎則帶女兒到美國過度假，老公則未如預期飛過去會合，昨小禎舉辦新書簽書會，透露李進良出了大部分旅費做彌補，對於老公再傳緋聞，則心情平靜表示不受影響，之後更放行讓「她」與李進良一同吃飯、做瑜珈。

被拍到跟田欣同遊曼谷又釀風波的李進良，昨天帶「她」出門，這回還是老婆小禎同意的，據《蘋果日報》報導，昨天小禎忙簽書會，阿良則帶著Emma跟爸媽去吃飯，夫妻倆各忙各的，他午間開著千萬白色賓利接送愛女Emma，李爸、李媽則另開一台車跟著同行，三代同堂到喆園開心用餐，飯畢Emma揮別爺爺奶奶，乖巧跟爸爸回家，不久後父女倆又外出，驅車到公館一家瑜珈教室，阿良在路邊停車後，跟一名身材曼妙的女性會合，Emma似乎也認識該名正妹，跟她有說有笑，之後阿良疑似發現跟拍，在車後略微躲藏，最後是在女兒揮手要他快跟上的情況下，3人才一同進了教室。

事後李進良向媒體表示，該名女子是瑜珈老師，變相澄清沒有花心又搞緋聞，也透露星期天還會跟Emma一起吃飯，至於父親節當天，則看工作狀況而定，不會太晚的話，就會跟小禎及女兒一家三口團聚吃晚餐慶祝。

(中時電子報)