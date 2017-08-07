李進良跟「她」一起做瑜珈 小禎竟點頭放行
藝人小禎與李進良分居多年，然今年兩人關係出現曙光，今年小禎多次po出全家福照，6月時也認與阿良復合，然之後阿良卻被拍到跟緋聞對象田欣同遊曼谷，小禎則帶女兒到美國過度假，老公則未如預期飛過去會合，昨小禎舉辦新書簽書會，透露李進良出了大部分旅費做彌補，對於老公再傳緋聞，則心情平靜表示不受影響，之後更放行讓「她」與李進良一同吃飯、做瑜珈。
被拍到跟田欣同遊曼谷又釀風波的李進良，昨天帶「她」出門，這回還是老婆小禎同意的，據《蘋果日報》報導，昨天小禎忙簽書會，阿良則帶著Emma跟爸媽去吃飯，夫妻倆各忙各的，他午間開著千萬白色賓利接送愛女Emma，李爸、李媽則另開一台車跟著同行，三代同堂到喆園開心用餐，飯畢Emma揮別爺爺奶奶，乖巧跟爸爸回家，不久後父女倆又外出，驅車到公館一家瑜珈教室，阿良在路邊停車後，跟一名身材曼妙的女性會合，Emma似乎也認識該名正妹，跟她有說有笑，之後阿良疑似發現跟拍，在車後略微躲藏，最後是在女兒揮手要他快跟上的情況下，3人才一同進了教室。
事後李進良向媒體表示，該名女子是瑜珈老師，變相澄清沒有花心又搞緋聞，也透露星期天還會跟Emma一起吃飯，至於父親節當天，則看工作狀況而定，不會太晚的話，就會跟小禎及女兒一家三口團聚吃晚餐慶祝。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。