洪一中職掌亞冠賽兵符 但帶隊打奧運機率低？

洪一中帶隊出戰11月的亞冠賽，但奧運再執教的機會不大。(中央社資料照)

中華職棒今年出戰首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽(以下稱亞冠賽)代表隊的總教練，今(7日)確定由Lamigo桃猿總教練洪一中擔綱，而會促成亞冠賽，目的是為備戰2020年東京奧運，而體育署今年甫將一級賽事組訓賽權力，由棒協轉給中職，這是否代表洪總也將帶隊出戰奧運？現階段來說機會可能不高。

今年經典賽失利後，體育署就宣布由中職接替棒協，主導未來如奧運這種歸類在一級國際賽的組訓賽。而會有此次亞冠賽，台日韓都期望藉此備戰東京奧運，在洪總確定接下兵符後，三隊教頭如今全數出爐，但日本及南韓到奧運時，總教練確定會是同一個，唯獨中職尚還是未知數。

從這3個教頭現況來看，南韓教頭宣銅烈2014年卸下起亞老虎兵符後，沒再於職棒球隊任教，他今年獲聘總教練，任期到東京奧運開打的2020年。日本教頭稻葉篤紀就更不用說了！日本武士隊自2013年起，總教練採契約制，約滿前除非自己請辭，否則沒人能撼動他的地位。

相較其他2人，洪總肩負著猿隊戰績壓力，也沒簽任何保證約，中職也表示這次總教練純針對亞冠賽。照這樣來看，洪總奧運要再掌兵符，機會不高，但屆時會變成這批教練，亞冠賽帶著可能是2020年東京奧運主力的球員們出征，但真的到奧運時，球員眼前的教練全都不一樣的狀況。

日韓職都固定了總教練，中職若仍臨時找人帶兵，屆時中華隊教練團和球員，又得歷經磨合期，戰力整合進度就相對落後了。中職會長吳志揚雖表示，未來國際賽總教練人選，得和體育署討論，找專任總教練也是其中一個想法；無論方針為何，如果想在奧運打出佳績，或許得盡快定出來才行。

(中時電子報)