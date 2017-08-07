串連4鄉鎮行銷美食景點　苗栗金色購物節go

金色啤酒美食購物節活動即日起至27日在頭份市尚順育樂世界廣場設攤，購物節期間到參與店家消費，可享優惠折扣。（黎薇攝）

金色啤酒美食購物節活動即日起至27日在頭份市尚順育樂世界廣場登場，串連中港溪下游頭份、竹南、後龍、造橋4鄉鎮約30多家美食及遊憩景點業者共同行銷，歡迎遊客到苗栗品嚐在地美食順道採購伴手禮，促進觀光發展。

縣府推動產業發展，每年向經濟部中小企業處爭取地方產業發展基金，輔導內地方特色產業，2017年爭取辦理中港溪下游四鄉鎮美食遊憩產業整合發展計畫。

5日開幕號召苗北4鄉鎮美食遊憩業者展售在地釀製啤酒、各鄉鎮美食佳餚及精美伴手禮，共同參與金色啤酒美食購物節活動，活動從5日至27日為期三週，參與業者在購物節活動期間，另有消費滿額可享有多項優惠折扣。

縣長徐耀昌指出，縣府為推動苗北地區頭份、竹南、後龍、造橋4鄉鎮市的美食及遊憩產業，爭取經濟部補助辦理「苗栗縣中港溪下游4鄉鎮市美食遊憩產業整合發展計畫」，以美食結合觀光，推廣金色食遊在地美食及遊憩產業，讓4鄉鎮地方特色產業蓬勃發展，歡迎遊客到苗栗感受苗栗人的熱情好客。

縣府表示，金色啤酒美食購物節期間到參與店家消費，另享有優惠折扣，有關資訊可至「金色食遊Pa Pa Go」臉書粉絲專頁查詢，或是加入「金色啤酒美食購物節」Line官方帳號。

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(中時)