串連4鄉鎮行銷美食景點 苗栗金色購物節go
金色啤酒美食購物節活動即日起至27日在頭份市尚順育樂世界廣場登場，串連中港溪下游頭份、竹南、後龍、造橋4鄉鎮約30多家美食及遊憩景點業者共同行銷，歡迎遊客到苗栗品嚐在地美食順道採購伴手禮，促進觀光發展。
縣府推動產業發展，每年向經濟部中小企業處爭取地方產業發展基金，輔導內地方特色產業，2017年爭取辦理中港溪下游四鄉鎮美食遊憩產業整合發展計畫。
5日開幕號召苗北4鄉鎮美食遊憩業者展售在地釀製啤酒、各鄉鎮美食佳餚及精美伴手禮，共同參與金色啤酒美食購物節活動，活動從5日至27日為期三週，參與業者在購物節活動期間，另有消費滿額可享有多項優惠折扣。
縣長徐耀昌指出，縣府為推動苗北地區頭份、竹南、後龍、造橋4鄉鎮市的美食及遊憩產業，爭取經濟部補助辦理「苗栗縣中港溪下游4鄉鎮市美食遊憩產業整合發展計畫」，以美食結合觀光，推廣金色食遊在地美食及遊憩產業，讓4鄉鎮地方特色產業蓬勃發展，歡迎遊客到苗栗感受苗栗人的熱情好客。
縣府表示，金色啤酒美食購物節期間到參與店家消費，另享有優惠折扣，有關資訊可至「金色食遊Pa Pa Go」臉書粉絲專頁查詢，或是加入「金色啤酒美食購物節」Line官方帳號。
★飲酒過量有害健康，中時電子報關心您！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。