這兩種顏色才健康！揭密尿液健康密碼
小解後，別急著沖馬桶！看尿液顏色，是判斷健康的簡單方式，英國第四頻道的《限制級診療室》（Embarrassing Bodies）醫生哈珀（Dawn Harper）表示，尿液顏色正常應是「稻草色」或「香檳色」，若是深色系，代表身體拉警報了。
以下為尿液顏色代表的身體狀況↓
1.暗黃色
尿液呈暗黃色代表身體「脫水」，哈珀表示，人們會認為不渴就不需要喝水，但真相是，當你感到口渴時，已有輕微脫水現象，脫水可能會導致頭痛、意識不清等問題。不過，若暗黃色調始終沒改善，可能是肝臟出問題了。
2.棕色
服用抗生素者，尿液會呈現棕色，不過一旦停止服用，尿液就會恢復正常色調。若始終呈現棕色，可能要注意膽結石問題。
3.亮黃色
服用維他命C，尿液就會呈現鮮艷的黃色，哈珀說，「這不必擔心」。
4.透明
如果尿液像水一樣透明清澈，那就是身體攝取過多水份了。
5.紅色
尿液呈紅色不必太過擔心，哈珀建議，可以想想最近吃了些什麼，食用甜菜根、黑莓等食物，會讓尿液呈現粉紅或紅色。不過，若是毫無原因呈現紅色調，就要盡速就醫釐清原因，尿液有血色，可能是感染或是癌症徵兆。
6.綠色
食用大量蘆筍或部分抗憂鬱藥物，可能會讓尿液呈現綠色。
7.充滿泡沫
尿液充滿泡沫，可能是含有過多蛋白質，是腎臟有問題的徵兆。
(中時電子報)
文章來源：The Mirror
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