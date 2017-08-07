茶席導入科技 茶席創意設計工作坊激盪創意
加速產業推動，客家委員會委託工業技術研究院執行客家產業群聚創新推動計畫，在苗栗三灣來食茶打嘴鼓舉辦「茶席創意設計工作坊」，邀請茶陶業者共同參與，結合輔導示範場域，不僅活絡在地客家特色產業，期盼激盪出新的茶陶文化。
計畫中育達科技大學時尚造型設計系副主任陳弘正邀請教育部智慧生活計畫智創聯盟團隊成員，分享運用智慧生活科技融入工藝產品，運用竹編QR CODE應用在觀光景點，押花AR擴增實境製成各式卡片，透過AR技術帶來生動跳躍的驚喜感。
除了茶、陶業者參加活動，也有設計師、返鄉青農等，透過大家腦力激盪，提出各樣可以在茶席導入科技的想法與可行性，經過茶人、科技者和消費者多方討論，由各組報告初步設計思維，期待能為在地傳統茶陶產業帶來不同的視野與思考，並透過活動強化產業之產品故事內涵，未來將導入AR科技互動，具體整合於茶席設計中，活絡傳統茶席文化中人際互動的層次。
工研院李士畦副組長表示，藉由活動將整合茶與陶2個產業共同設計茶席的過程，讓客庄老、中、青農相互激盪，並藉由科技與人文的整合思維，活絡客庄文化及產業經濟，並展現客家新農力。
(中時)
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