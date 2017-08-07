3D列印潛艇2019下水 美海豹部隊如虎添翼

美國橡樹嶺國家實驗室已利用3D列印技術，針對美國海豹部隊的需求，打造出省錢又省時的展示潛艇，預料原型最快可在2019年下水。（圖/美國橡樹嶺國家實驗室）

這是3D列印展示艇組裝前的模樣。（圖/美國橡樹嶺國家實驗室）

美國橡樹嶺國家實驗室已利用3D列印技術，針對美國海豹部隊打造出展示潛艇，影片為示意畫面。（影音/YouTube）

要打造運送美國海豹部隊（SEALs）出入戰區的潛艇，就體積算再小，起碼也要5個月左右，但拜3D列印之賜，如今只需要短短幾星期就好了。

據美國軍事網「任務與目標」（TASK & PURPOSE）報導，美軍最近公開了第一艘名為「隨選載人技術展示機」（Optionally Manned Technology Demonstrator，OMTD）的3D列印潛艇，而它未來潛力無窮。

據美國海軍說，3D潛艦原型最快可望2019年下水。

除了製程快外，更棒的是價格低廉多了，美國能源部說，打造一艘傳統海豹部隊潛艇耗資80萬美元（約2,400萬台幣），並需要花3到5個月，而組合分為6部份的碳纖維複合材料潛艇組件，卻不到1個月，而且只需要花6萬美元（約180萬台幣）。

美國橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）從部署海豹部隊的潛水載具獲得靈感，靠著高科技的「大面積積層製造」（Big Area Additive Manufacturing）3D列印機，打造出30英尺（約9米）的潛艇。

這艘潛艇目前是美國海軍最大的3D列印資產，象徵軍方載隨選（on-demand）製造上跳躍式的進展。未來美國軍方可能不需要再苦等漫長的聯邦預算流程跑完，才能取得既耗時又昂貴的裝備，而只要根據瞬息萬變的作戰需求，就能自行打造出所需要的載具與軍備。

(中時電子報)