大陸東協採納「南海行為準則」 外交部：對話不應排除台灣
對於「東協暨中國大陸外長會議」昨採納「南海行為準則框架」，並具東協10國背書。外交部今強調，中華民國政府重申南海諸島屬於中華民國領土；相關多邊對話與爭端解決機制不應排除台灣的參與。
外交部表示，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑；我中華民國係國際社會負責任之一員，和平經略南沙群島最大自然生成島嶼之太平島，是維持南海地區和平穩定不可或缺的重要國家。
外交部說，我國再度呼籲，相關多邊對話與爭端解決機制不應排除台灣的參與。
外交部指出，依據蔡總統2016年7月19日關於南海議題指示之「四點原則」及「五項做法」，中華民國願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域之和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。
(中時)
關鍵字：南海
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。