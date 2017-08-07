大陸東協採納「南海行為準則」 外交部：對話不應排除台灣

對於「東協暨中國大陸外長會議」昨採納「南海行為準則框架」，並具東協10國背書。外交部今強調，中華民國政府重申南海諸島屬於中華民國領土；相關多邊對話與爭端解決機制不應排除台灣的參與。

外交部表示，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑；我中華民國係國際社會負責任之一員，和平經略南沙群島最大自然生成島嶼之太平島，是維持南海地區和平穩定不可或缺的重要國家。

外交部說，我國再度呼籲，相關多邊對話與爭端解決機制不應排除台灣的參與。

外交部指出，依據蔡總統2016年7月19日關於南海議題指示之「四點原則」及「五項做法」，中華民國願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域之和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。

(中時)