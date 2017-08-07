中華電信啟動舊機換新機，最高0元帶走新手機

中華電信今（7）日宣布推出「舊機換新機」服務，只要是新申租、攜碼，或符合續約購機條件之客戶，帶iPhone與Samsung指定舊機機型到中華電信或神腦門市回收，以Apple iPhone 7 128G為例，舊機換新機最高可享現折超過萬元。

另外，中華電信今也宣佈偕同神腦國際將捐贈50支二手iPhone手機率先響應「雙連視障關懷基金會」二手iPhone助盲計劃，協助盲友們透過手機獲得生活中的資訊與便利。

中華電信表示，持續落實企業綠色責任，於全台各服務門市提供「廢手機、行動通訊產品回收」服務已10餘年，這次推出的「舊機換新機」服務，只要是新申租、攜碼，或符合續約購機條件之客戶，帶iPhone與Samsung指定舊機機型來店回收，指定機型Samsung Galaxy S7 / S7 edge / S8 / S8+、iPhone5(含)以上等共14款機型，至中華電信指定門市估價，並搭配申辦完成4G購機優惠方案，即可現抵手機、平板購機價，最低可折抵至0元止。

中華電信今年在MWC展出智慧無障礙服務APP「智慧導引」，為盲友打造友善、智慧化生活環境。2016年開始，中華電信也與「雙連視障關懷基金會」合作多場「iPhone盲用課程訓練課程」，透過手機中的voiceover功能，成為盲友們生活中的輔具，幫助盲友們透過手機獲取生活資訊、拓展社交圈等，成為盲友們生活的好幫手。

今年，中華電信也將再與「雙連視障關懷基金會」合作開設課程，並偕神腦國際共同送出50支二手iPhone手機，機型以具備voiceover功能，符合盲友便利使用的iPhone 5、iPhone 5C為主。

(工商)