「緙絲」織造技藝登入傳統工藝 開班再發揚

緙絲織造技藝式微，台中市文化資產處前年登錄為傳統工藝，保存者黃蘭葉藝師去年起從開班授課，與傳習班學生在大墩文化中心舉辦首次成果展。（馬瑞君攝）

「緙(音ㄎㄜˋ)絲」，也稱「刻絲」，是一種織造技藝，製作原理簡單，但過程繁複而式微，台中市文化資產處前年登錄為傳統工藝，保存者黃蘭葉藝師去年起從開班授課，現在傳習班學員們已展現成果，即日起至23日，黃蘭葉與傳習班學生在大墩文化中心舉辦首次成果展。

文資處表示，緙絲傳統技法是先將經線固定在木織機上，再將畫稿放在經面下，用毛筆繪於經面上，依畫稿所需，將不同顏色的線來回穿梭編織，靈活運用「結」、「摜」、「勾」、「戧」、「搭梭」、「繞」、「子母經」、「絞花線」等數十種織法，細微處另以針穿綴，有時還須以筆點染、補色，精巧珍貴，可創造彷彿雕琢鏤刻的立體感。

台中市於2015年登錄「緙絲」為傳統工藝，保存者為國家工藝獎得主黃蘭葉藝師。文資處指出，黃蘭葉19歲進入大屯紡織公司從事織繡，參與產品設計及製作，自蠶絲植物染色、整線、撚線、紡紗、織造、繡飾、裁縫等工序；後接手公司營運，即使是草圖也縝密規劃，是少見的全能型緙絲藝師。

黃蘭葉深感緙絲技藝逐漸式微，去年起開班授課，參展學員中唯一的男學員陳柏祥，是國立雲林科技大學文資系三年級學生，今年才報名傳習班，已完成作品「大貓」參展。

陳柏祥說，因為跟大學老師參訪黃蘭葉緙絲工作室，覺得有趣而報名參加傳習班，黃老師會依每個學員設計課程，因材施教，很厲害。此次展出包括：絲巾、門簾、手提包、手機袋、錢包、繡畫等共42件作品。

(中時)