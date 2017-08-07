獅子鄉長孔朝貪汙案 屏東地院一審判決無罪
屏東地檢署偵辦獅子鄉鄉長孔朝涉嫌向承攬工程廠商收取賄款，檢察官起訴時曾痛批他貪婪成性且目無法紀，7日屏東地院審結宣判，認為檢方舉證無法證明孔朝有共犯關係，一審判決他無罪，另鄉公所技士黃春山涉及3起索賄案件，判刑4年8月、褫奪公權4年，全案仍可上訴。
孔朝獲悉判決後無奈的說，檢察官辦案時沒有任何物證，只靠多名包商單一指控就羅織入罪，更將他3代祖宗都翻出來找，都沒有任何證據，還堅持將他起訴。
他強調，自己在教育界服務33年，一生清白，從2004年到現在，擔任校長5年，之後擔任鄉長期間，財產都沒有增加，都有資料可查，官司進行期間心裡滿是煎熬，如今一審判決無罪，他說，自始自終都知道自己是清白的，所以還是平常心面對。
屏檢主任檢察官陳韻如指出，目前還未收到法院判決書，無法知悉法官審判理由，只能待收到書類後再決定是否上訴。
檢調當時調查認為，孔朝在任內透過鄉公所財政課技士黃春山及另名盧姓職員擔任白手套，涉嫌向承攬工程廠商收取工程款5％至10％賄款。但法官認為，檢方舉證只能證明黃春山涉嫌索賄3起工程標案，審酌後判刑4年8月，另盧姓公所職員在宣判前夕自殺身亡，法官裁定不受理。
(中時)
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