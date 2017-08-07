世大運期前掃賭 北市大同分局破獲雲端科技簽賭

為落實「2017臺北世大運期前淨化治安」暨「防制世大運期間非法運動簽賭行動」工作，台北市警大同分局日前接獲情資顯示，萬華區一處民宅內暗藏地下彩券簽賭站，經專案人員長期蒐證，見時機成熟，本月3日報請台灣台北地方法院聲請搜索票執行查緝，當場查獲劉姓女負責人並起獲簽注單5張、傳真機1臺、對帳聯繫用智慧型手機2支、監視器鏡頭1個、監視器螢幕1臺及計算機2臺等，全案經詢後依賭博罪嫌移送台灣台北地方法院檢察署偵辦。

經深入追查，劉女見經營簽賭站有利可圖，乃租屋藏身民宅內，專收全國各地下線組頭簽單，為因應下線龐大簽注量，除了利用傳統傳真機之外，主要運用電腦網路軟體Line接收簽單。為節省開支，劉嫌身兼數職，不僅擔任會計記帳，更架設監視器以躲避警方查緝，組頭彼此間亦透過手機Line互通有無，儼然自成一科技化地下彩券簽賭個人工作室。

警方也發現，劉女以「香港發行開獎之六合彩號碼」每週二、四、六各開獎1次及「台灣發行開獎之今彩539」每日開獎為依據與不特定賭客賭博金錢，除了大台北地區為主要客戶群之外，劉嫌還收受來自各縣市簽注站組頭的簽單。106年7月底開業已有數十萬金額湧入簽注，深受各方賭客信任甚且必須利用電腦網路軟體Line及雲端資料儲存控管方能讓簽注站得以順利運作。

(中時)