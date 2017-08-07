恒指收升127點 陸銀股表現搶眼

美股三大指數上週五晚間收紅，道瓊指數連續8日創新高。港股今（7）日承接外圍升勢，高開逾百點後，於27,600點附近震盪。

恒生指數早盤高開103點，最高至27,731點，逼近上週三高位的27,747點，之後升幅收窄。午後維持上午波幅，恒指收報27,690點，升127點或0.46％，大盤成交額802.31億元。

個股方面，大陸互聯網企業騰訊將於下週公布財報，多家機構看好，帶動騰訊股價午後再創上市新高，最高至321.4港元，終場收升3％，報320.6元，為升幅最大藍籌，成交居首達68億港元。

此外，國有陸銀今日股價表現亦佳。其中，工商銀行升0.4％，報5.65港元，為成交第二大股份。

(工商)