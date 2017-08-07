狠殺小燈泡兇嫌適用兩公約免死？ 法官要調查

患有思覺失調症的王姓男子當街砍死女童「小燈泡」，一審援引兩公約將王男判處無期徒刑，案經上訴，高院承審法官認為，依據兩公約精障者可否判死?兩公約在台灣是否有自動執行效力等，是本案重要爭點，請檢辯雙方就此各準備相關意見，未來進行法律攻防。

小燈泡的父母都未到庭，各自委任律師出庭，被提訊前來開庭的凶手王男，對於法官問及延押與否表示「沒有意見」。

發生在去年3月的內湖女童「小燈泡」案，士林地院認為，王男犯案手法凶殘，再犯可能性高，但因患有思覺失調症，加上《兩公約》是國內法，拘束法官無法判處死刑，只能依成年人故意對兒童犯殺人罪判決王男無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴後，高院法官吳秋宏今日召開準備庭，整理出8項爭點，包括王男的智力是否低於18歲?聯合國「人權委員會」決議，保留死刑的所有國家，不得對患有精神或智力殘障的人判處死刑其效力為何?美國日本是否因兩公約不判死刑等問題。

王男的律師希望傳喚法律專家對此進行鑑定，但蒞庭檢察官認為，法律學說本來就存在數種不同的見解，法律適用屬合議庭的權責，沒有傳喚的必要性。庭末法官諭知全案候辦。

(中時)