韓國瑜接高雄黨部主委 綠主委：說好的主委直選呢？

國民黨2016大敗後，黃柏霖接任主委，厲兵秣馬，積極為黨做基層紮根工作。（資料照片）

民進黨市黨部主委黃彥毓，勤走基層，彎下腰，為黨厚植基層影響力。（資料照片）

國民黨準主席吳敦義欽點前立委韓國瑜掌高雄市黨部主委兵符，民進黨高雄市黨部主委黃彥毓聞訊頗不以為然，指派曾對前總統陳水扁暴力相向的人來領導高，絕非基層民眾樂見，並酸了國民黨：「說好的主委直選呢？」。

藍綠兩黨部主委走馬換將後，綠主委黃彥毓與藍主委黃柏霖就經常為政治議題隔空對嗆，尤其，黃柏霖被視為藍軍市長黑馬人選之一，一改溫文儒雅的問政風格，經常辛辣直言批評市長陳菊施政缺失。

陳菊子弟兵的黃彥毓則屢屢代表市府回擊，並定調為黨部主委間的戰爭，刻意壓低回應層級，弱化黃柏霖的攻擊火力。

兩人交手經年，日前，吳敦義透露韓國瑜要接掌主委，黃柏霖已遞交辭呈，8月19日卸任，將黨務交還給黨中央。

黃彥毓見昔日對手即將去職，來者是前立委韓國瑜，他忍不住說，國民黨家務事本來是不該評論的，但是看了媒體報導國民黨某些人士竟然期待一個在國會曾經對陳前總統暴力相向的人來領導高雄市，他認為這不是一般基層民眾所樂見！

黃彥毓也藉機酸了國民黨說了多年的主委直選，「說好的主委直選呢？這就是國民黨！」譏諷國民黨對主委直選說詞一再跳票。

黃柏霖仍是做一天和尚敲一天鐘，積極捍衛國民黨，他說，韓與扁已是多年前的往事，「何必活在過去，應放眼未來」且基層有不少人喜歡韓。但他也期許韓接掌主委後，應儘速融入基層，瞭解地方生態及產業需求，尤其是高雄從老二淪為老三之後，應速速拿出良方解藥，重振高雄。

藍綠雙黃掌兵符以來，各自為政黨發聲外，也積極籌辦各項活動經營黨員鼓舞士氣，如同高雄市長大選前哨戰，只是雙黃答嘴鼓的場景，隨著黃柏霖的去職而不再了。

(中時)