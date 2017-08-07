竹崎內埔國小柿染體驗課程 為圖書館製作柿染窗簾

竹崎文教基金會主辦的「地方產業發展-柿漆染初級體驗課程」，吸引60位大小朋友參加。（余信賢攝）

竹崎文教基金會主辦的「地方產業發展-柿漆染初級體驗課程」，社區媽媽正把布放進柿染料中。（余信賢攝）

社區媽媽把染好的布放在草地上，等候太陽曬乾顯色。（余信賢攝）

去年參加柿染課程的大學生王馨慈（後排右）與楊記瑀（後排左），今年擔任小老師指導小朋友製作柿染。（余信賢攝）

小朋友正把小方巾綑綁，放入染劑後就會出現美麗圖案。（余信賢攝）

R807ys6h.jpg 2017.08.07嘉義縣 ▲社區媽媽正把染好的布料夾起等待晾乾。（余信賢攝）

竹崎文教基金會與竹崎內埔國小推出為期5天的柿染體驗課程，7日是課程第1天，共有60位大小朋友一同參與，本次課程將為內埔國小製作16條柿染窗簾，將使圖書館呈現不一樣的風采。

番路鄉在地柿染藝術家夫妻檔弓牛、王常憶2人與竹崎文教基金會在暑假期間推出柿染課程，於8月7日至11日，為期5天的體驗課程，更有去年參加課程的2位女大學生前來擔任小老師。

由縣府文觀局補助，竹崎文化藝術基金會主辦的「地方產業發展–柿漆染初級體驗課程」，目的為了讓更多在地民眾可以了解柿子不只可以當水果，更可作為植物染，創造出更多居家美感。內埔國小的柿染體驗活動共有60位大小朋友前來參加，5天內將染出900條38x38公分的小方巾，這些染好的小方巾將縫成16條窗簾，內埔國小將會把這些完成的窗簾掛置在圖書館內，讓校園增添美感。

擔任柿染小老師的王馨慈與楊記瑀分別是嘉義大林、彰化北斗人，今年都從台南應用科技大學時尚設計系畢業。她們指出，去年為了大四畢業製作，才到番路弓牛老師的工作室學習柿染技巧。趁著剛畢業空擋，就跟著弓牛與王常憶老師至內埔國小，擔任柿染小老師。

王馨慈說，柿染是採用冷染方式，跟其他植物染採用熱染是不同的。冷染可運用的範圍較廣，保存也較長久。柿染需有太陽當作媒介，接觸的陽光越多，顏色也就越深，以經驗值來說，在陽光下曝曬3天的柿染，顏色是最適中。

(中時)