竹崎內埔國小柿染體驗課程 為圖書館製作柿染窗簾
竹崎文教基金會與竹崎內埔國小推出為期5天的柿染體驗課程，7日是課程第1天，共有60位大小朋友一同參與，本次課程將為內埔國小製作16條柿染窗簾，將使圖書館呈現不一樣的風采。
番路鄉在地柿染藝術家夫妻檔弓牛、王常憶2人與竹崎文教基金會在暑假期間推出柿染課程，於8月7日至11日，為期5天的體驗課程，更有去年參加課程的2位女大學生前來擔任小老師。
由縣府文觀局補助，竹崎文化藝術基金會主辦的「地方產業發展–柿漆染初級體驗課程」，目的為了讓更多在地民眾可以了解柿子不只可以當水果，更可作為植物染，創造出更多居家美感。內埔國小的柿染體驗活動共有60位大小朋友前來參加，5天內將染出900條38x38公分的小方巾，這些染好的小方巾將縫成16條窗簾，內埔國小將會把這些完成的窗簾掛置在圖書館內，讓校園增添美感。
擔任柿染小老師的王馨慈與楊記瑀分別是嘉義大林、彰化北斗人，今年都從台南應用科技大學時尚設計系畢業。她們指出，去年為了大四畢業製作，才到番路弓牛老師的工作室學習柿染技巧。趁著剛畢業空擋，就跟著弓牛與王常憶老師至內埔國小，擔任柿染小老師。
王馨慈說，柿染是採用冷染方式，跟其他植物染採用熱染是不同的。冷染可運用的範圍較廣，保存也較長久。柿染需有太陽當作媒介，接觸的陽光越多，顏色也就越深，以經驗值來說，在陽光下曝曬3天的柿染，顏色是最適中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。