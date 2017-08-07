番路鄉柿染 為貧窮農村帶入文化財

嘉義縣番路鄉柿染師王常憶將番路鄉農作物柿子遵循古法將其榨汁、發酵後製成「柿漆」，在番路鄉推出「柿漆文創產業教學」，教社區媽媽製作柿漆，透過柿染與柿漆製作防水圍裙及茶器，柿農期待柿染能成為地方帶來文化財，活絡農村經濟。

嘉義縣番路鄉柿子產量為全台8成，柿子樹及果實都是最佳天然染料，採自然發酵製作而成的柿漆，具抗霉、防蟲、防水、除臭等作用，在日本柿染與柿漆早已發展成為重要產業，如日本魚販的工作服外層會塗上柿漆，防水又除臭，紙門窗也使用柿漆，台灣早年農村社會也廣泛使用柿漆塗料，但因柿漆的製作要經過2到3年的發酵，相當費時，導致被便利的化學塗料取代。

王常憶指出，柿漆早年廣泛使用在生活器物上，目前在台灣幾乎無人生產使用，去年開始摸索柿漆的製作，希望傳承古法，發展柿子文創產業。在社區也推出「柿漆文創產業教學」，柿漆具抗霉、防蟲、防水、除臭等效果，刷在布上，使纖維產生優異色牢度，耐洗更耐日曬，曬得越久顯色越紅、越深。

王常憶表示，柿漆都使用7分熟的柿子，這時柿子大顆具有經濟效益，颱風過後的柿子落果也都可當成柿漆原料，柿漆是經過發酵的產物，因此有種特殊味道。而1罐1公升的柿漆就要價800–1000元左右，如利用柿子疏果、落果，採自然發酵方法製作柿漆，價格應可再壓低，也可以提高柿子的價值。

(中時)