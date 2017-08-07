今年唯一 天狗食月今夜登場
今年唯一一次的月偏食即將在今夜登場，月偏食全程5個小時又5分鐘，喜愛天文的朋友今晚可以好好欣賞一番。
月蝕在古代又被稱為天狗食月，其發生的原因是因為月球在公轉時進入地球背光面的影子區內，造成月球無太陽光可反射而出現缺角或全部隱沒的天文現象。
這次的月偏食是今年唯一的一次月偏食，將在今夜11點48分開始，月球將開始稍為陰暗；凌晨1時22分可以發現月球開始出現缺角，直到2時20分是月球最深入地影的食甚時刻，而整個月偏食過程將在明日清晨4時52分結束。
而這次月偏食發生的時間，月球已經逐漸西沉，因此最佳的觀測地點是在西南方較無障礙物的地方。另外，因為月球是從地球影子的北側邊緣通過，因此在觀測時可以特別注意月球南方邊緣的色彩變化。
(中時電子報)
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