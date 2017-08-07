17歲跆拳好手吳姿忞勇奪馬來西亞國際賽金牌
2017年就獲得亞洲青少年跆拳道錦標賽銅牌、哈薩克國際公開賽銀牌的高三學生吳姿忞，7月再度前往馬來西亞參加2017國際公開錦標賽，奪下46公斤量級金牌，副縣長吳芳銘、鄉長劉敬祥及縣議員林緗亭，7日一同前往嘉義縣水上鄉的吳家，並在門口貼上紅紙，為她加油打氣。
家住嘉義縣水上鄉的吳姿忞，從小父母離異，家中經濟狀況不佳，6歲時被鞭炮炸傷，造成背部大面積燒燙傷，植皮後背部無法排汗。母親鄭春萍便安排吳姿忞以練舞取代復健，但訓練過程比其他人辛苦許多。
由於吳姿忞家中經濟狀況不佳，出國比賽的旅費對他們而言是一筆相當龐大的負擔，嘉義縣體育會青少年體育委員會主委林緗亭及總幹事蔡良慶得知此事後，積極為吳姿忞尋找出國比賽經費，後水上鄉長劉敬祥輾轉得知此事，幫忙找到水上在地願意長期資助她出國比賽的善心人士，直到她奪得奧運獎牌為止，希望她成為水上之光。
副縣長吳芳銘指出，吳姿忞的跆拳道奮鬥史，是一個值得廣為宣傳的勵志故事，她從小就是單親家庭，又被火紋身，造成身體上有不可抹滅的痕跡。上天或許關了一道窗，會再開一扇，人生的努力佔90％，天分只佔10％，跆拳道選手在體重控制相當辛苦，政府部門需要瞭解選手需求。這次來吳家不是錦上添花，而是為了解問題，提供相關協助。
(中時)
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