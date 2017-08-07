減肥重拾人生 二次重建手術狠甩135公斤
曾重達280公斤的呂宗憲，多次嘗試減肥無效，求助中國醫大附設醫院國際代謝形體醫學中心後，人生開始翻轉，經過二次重建手術，體重從就醫時的250公斤，減到115公斤，不僅去年開始開店工作，今年又交了女友，兩人計畫明年結婚，呂男目標是結婚時的體重降到兩位數。
在減重醫師眼中，39歲的呂男身高175公分，體重280公斤的他屬於超級肥胖患者。胖的時候有多辛苦？他直言生不如死，睡覺連翻身都困難，心肺功能差、併發糖尿、高血壓、高血脂與脂肪性肝炎。
呂男家住新竹，某次生病，胖到無法出門，竟出動警消人員破門送醫，鬧上新聞，自己下定決心減肥，求助新竹馬偕醫院開始減重治療，他嘗試多種新式減肥法，減重後又復胖，效果不好。
直到4年前，呂男體重250公斤，再求助中國醫大附設醫院國際代謝形體醫學中心，醫師黃致錕為他做胃繞道手術，他的體重才開始下滑，經過2年一口氣減到160公斤，又進入「平原期」。
呂先生歷經母親過世，母親囑咐希望他能成功減重，他再接受二次手術（遠端腸繞道），體重再度降到115公斤，已甩掉135公斤的贅肉，尚繼續下降。
黃致錕表示，身體質量指數（BMI）超過32的超級肥胖者可嘗試減重手術，通常效率極佳，但仍有少部分病患仍需二次重建手術，可更有效減輕體重與緩解肥胖病發症。
呂男甩肉後人生變彩色，併發症消失，整個人有信心，還能外出走動，去年4月開始嘗試工作，自己開了烤鴨店，今年初更交了女友，兩人打算明年結婚，他目標在婚前將體重降到兩位數，用更精壯的體格步入紅毯。
(中時)
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