新港與飛驒古川交流23年 青年接棒延續情誼
來自日本岐阜縣飛驒市吉城高等學校，於8月4日來新港進行青年文化交流，7日由鈴木健校長親自帶領2位師長及13名學生，首次與國立新港藝術高中進行文化交流，國立新港藝術高中在廖連喜校長的陪同下，介紹校園獨特的天空跑道、琴塔、錄音室及到頂樓俯瞰整個校園及新港的面貌，並以絲竹樂演奏迎接遠道而來的貴賓，開啟青年世代的互動交流情誼的序曲。
日本岐阜縣立吉城高校學生，特地學習幾句簡單的中文自我介紹，拉近彼此的熟悉度，再透過英文來介紹他們的家鄉古川，讓新港青年透過圖片及介紹，進一步認識他們的在地特色，藉由茶道表演、和服展演、飛驒工匠代表技藝「組木」的示範等體驗，由日本青年的示範教學，帶著新港青年互動體驗，近而更加認識日本的在地文化。新港藝術高中學生也透過絲竹樂器進行演出並示範教學，帶著日本青年進行樂器體驗，即便語言不通，但藉由音樂、遊戲、舞蹈、茶道、木匠體驗等，慢慢的了解彼此。
新港文教基金會陳錦煌董事長表示，23年前開始持續與飛驒古川進行互動交流，飛驒及新港均面臨老化、少子化、農村經濟發展不易、年輕人離開家鄉、文化傳承面臨挑戰等等難題，今日看到古川青年首次來到新港交流，新一代的接棒延續這23年來的情誼，讓我們共同期望未來有更多的互動機會，彼此相互交流、互訪學習。
國立新港藝術高中廖連喜校長表示，岐阜縣立吉城高等學校在鈴木校長的親自帶領下，前來新港藝術高中進行交流，是新藝高所有師生的榮幸，近幾年學校積極與日本、馬來西亞、中國等國家進行文化、教育、學術等各方面的互動交流，期望師生都能真正達到立足新港‧放眼國際的視野。
(中時)
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