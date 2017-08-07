人美心更美　細心女警助精障人士返家

文山一分局木新派出所女警劉欣怡，發現一名精神異常的林姓男子流落街頭，身上裹著1條棉被，經查證後得知林男為曾遭通報失蹤人口，馬上聯繫家屬，家屬頻頻感謝警方，大讚女警人美心更美。（張企群翻攝）

本月4日上午，台北市文山一分局木新派出所女警劉欣怡執行交通整理時，發現一舉止怪異男子，劉員主動向前關懷，發現該男子身上裹著1條棉被且無法表達，經查證後得知該男子為曾遭通報失蹤人口的精神障礙人士，馬上聯繫家屬，家屬頻頻感謝警方，大讚女警人美心更美。

劉員是於4日上午8時許，冒著大太陽指揮交通時，發現一名男子舉止怪異，身上竟裹著厚棉被，劉員上前關心時，該名男子不僅無法溝通，而且身上除那件棉被外幾乎一絲不掛。劉員為避免造成民眾恐慌，先將該名男子帶回派出所，經一再關心陪伴及溝通，劉員始得知林姓男子常在外四處遊走，也曾被通報為失蹤人口，經順利聯繫上家屬到派出所。

家屬表示，因林男患有精神障礙，常出門後找不到回家的路，若不是警方及時發現林男，又要到派出所報案失蹤人口協尋了！對警方細心及熱心關懷感謝不已。

(中時)