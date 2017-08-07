技專考招 111年起取消乙級證照報名技優甄審資格
因應12年國教課綱將實施，技專校院招生策進總會規畫技專院校的新考招制度，從111學年開始，甄選入學一般生名額由現行50％調增為至多70％，聯合登記分發由現行40％降為25％，並取消乙級技術士證報名技優甄審資格，改放到甄選入學作為加分依據。
為因應108學年技術型高中新課綱實施，技專校院招生策進總會規畫辦理7場公聽會，說明107至111學年技專校院考試及招生制度整體變革方案，今天第一場在北科大舉行。
現在領有政府機關頒發之「乙級」以上技術士證，可以報名參加四技二專「技優甄審入學招生」，不過由於電腦類的乙級證照很容易取得，許多非相關科系學生也來考以走巧門，形成漏洞。因此111學年起，取消乙級證照可報名技優甄審的資格，轉化為甄選入學第二階段採計項目。
技專校院招生策進總會表示，111學年起，技專校院將以甄選入學為主要招生管道，聯合登記分發為次要招生管道。在招生名額比例調整方面，甄選入學一般生名額由現行50％調增為至多70％，聯合登記分發由現行平均40％調降為平均25％，科技校院繁星計畫、甄選入學就業體驗組、特殊選才聯合招生等其他管道合計招生名額規畫為5％。
此外，111學年四技二專統測考試科目也將進行調整，考生應特別注意。以工程與管理類為例，現在統測專業科目（一）是考基礎物理、基礎化學兩科，但以後則僅考物理。
(中時)
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