東運會下周六開幕 吉隆坡嚴防涉恐外勞入境
據新加坡《聯合早報》7日報導，第29屆東南亞運動會本月19日將在馬來西亞首都吉隆坡開幕，大馬警方為確保賽事順利舉行，與多個執法部門在吉隆坡展開反恐巡邏並盤查可疑分子。當局認為一些恐怖分子可能以外勞身分入境，並伺機發動恐襲。
這次巡邏是由大馬警方反恐組主任阿育漢領隊。參與行動的單位包括警方普通行動部隊、聯邦後備隊、警犬隊、交警、拆彈小組、特別行動部隊、移民局、國家登記局及民防部隊等。國際刑警組織也參與了此次行動。
阿育漢表示，警方這次也特別邀請馬來西亞原子能執照局（AELB）參與反恐巡邏。「警方透過原子能執照局向國際原子能總署（IAEA）借用掃描放射性物品的儀器，嚴防恐怖分子以放射性武器展開恐怖襲擊。」
他說，這次取締行動的目的是搜查擁有偽造證件、他人報失證件及與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）有關的外國人。他表示，警方扣押可疑外籍人士後，就將其個人資料輸入國際刑警組織資料庫，以確認他們是否是潛藏在馬國的恐怖分子。
他表示，警方在東運會期間將繼續展開這類巡邏，全力嚴防恐怖分子在賽事期間發動恐襲。
(中時)
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