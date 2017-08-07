國門陸橋祝融後先補強 最快8／21才能通車
桃園蘆竹交界的國門陸橋昨下午大火致鋼梁變形封閉，公路總局第一養工處今一早即邀集顧問公司及專家學者至現場勘災，因3根主梁火害嚴重，其餘隔梁也有變形、受損，基於安全考量，將封閉到21日，待完成臨時補強及監測評估報告後，才能有條件開放通車。
養工處一早成立前進指揮所，會同結構技師、土木技師、檢測公司人員到受損橋樑下方檢測，發現柏油路橋面僅有容許範圍內的些微變化，橋面並無遭影響，但鋼梁結構受損比預期嚴重，有3根主梁變形受損，水泥基柱的混凝土也不堪大火剝落、鋼筋裸露，將待鑽心取樣試驗後，鑄鋼橋臺的橡膠環也因高溫受損，將進一步評估強度受損情形。
經全面評估，短期內先持續辦理橋梁安全監測，確認有無位移，最快要到21日才能完成監測報告和臨時補強作業，再有條件開放通車，未來也會根據檢測鑑定數據，研議後續維修補強設計發包及復建工程發包，確認要鋼結構補強抽換或拆除改建。
市府已派員清理橋下廢棄物加速作業，雖然凌晨又發生悶燒事件，但並無大礙，各單位緊急宣導加上警力全力疏導，今早適逢周末休假後上班通車高峰，並未造成嚴重堵塞，有車主還覺得「比平常順」，但因持續封閉，呼籲往返市區及國道的用路人，在通車前改走平面側車道或提早改道。
(中時)
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