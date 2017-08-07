北韓問題專家：最嚴厲制裁不會讓金正恩屈服

美國駐聯合國大使海莉（右）主導在聯合國通過對北韓最新制裁。圖為聯合國安全理事會進行此案投票。（美聯社）

美國主導在聯合國通過對北韓最新制裁，此次措施堪稱史上最嚴厲。但研究北韓政治的日本專家指出，從目的來看，要北韓停止核導開發不會有效果。美國國務卿提勒森曾表示無意推翻金正恩政權，但北韓恰恰認為，保有核與導彈正是捍衛金正恩體制不可或缺的武器。

日本慶應大學副教授礒崎敦仁告訴《日本經濟新聞》，北韓7月進行的洲際彈道導彈（ICBM）發射實驗，其技術已達一定水準。作為一個轉捩點，北韓認為自己已做好進行外交對話的準備。美國能否找出理由説服北韓，「不能以核試驗對抗制裁」，則是今後制裁能否產生作用的關鍵。

聯合國安理會5日一致通過的決議案，在進出口、勞務輸出、金融等方面對北韓實施更加嚴厲的制裁措施，此出口收入約占10億美元。

(中時電子報)