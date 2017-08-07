2泰女來台假觀光真賣淫，皮肉錢分不到3成

嘉義市北興派出所員警查獲泰女來台假觀光真賣淫。（廖素慧翻攝）

2名泰國女子來台假觀光真賣淫，每天換租宿不同旅館，由應召站林姓及蘇姓男子掌控、介紹嫖客，居中抽頭，她們賣皮肉的錢分不到3成，嘉義市警方查獲逮捕4人，依妨害風化等罪嫌移送法辦。

警方調查，28歲林男及蘇男是同學，共同經營「米可白應召站」，網路刊登暗示性交易廣告訊息及色情圖片，向人蛇集團以6萬元代價買斷2名泰國女子，2名泰女持觀光護照來台，7月17日入境後即由2男安排住宿接客，至被查獲時已接客10餘天。

為躲避警方查緝，2嫌每天安排2女住宿不同旅館房間，2名泰女每次接客賣淫代價2800至3000元不等，泰女獲800或1000元，林男抽頭2000元再與蘇男瓜分。

(中時)