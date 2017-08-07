印軍邊境撤剩50人？ 巴媒：印終於向中投降
印度與中國在6月中因修路引發的主權問題，使雙方軍隊在錫金段邊境洞朗地區對峙，已經持續了接近2個月，雙方仍僵持不下不肯退讓。日前中國外交部公布了一系列文件，指控印度越界侵占，人數從一開始的400人到如今剩下40人。而巴基斯坦媒體今日也表示，部分印軍已於6日凌晨撤走，只剩下約50名印軍留守，更稱這是「印度終於向中國的警告投降」的表現。
據巴基斯坦最大的英文報紙《國際新聞報》（The News International）今日引述可靠消息人士表示，從上周開始中國官方機構連續向印度強硬發話之後，部分印度軍隊已經撤離了雙方對峙的洞朗地區，更說此舉表示印度終於向中國官方以及中國指稱印度跨越邊境佔領的事實投降。
中國外交部2日對外發布了《印度邊防部隊在中印邊界錫金段越界進入中國領土的事實和中國的立場》，除了提出從1890年《中英會議藏印條約》起算，一系列兩國對於邊界劃定的照片及證據，更稱這次印度邊防部隊為阻礙修路，越界人數最多時達到400餘人，連同2臺推土機和3頂帳篷，越界縱深達到180多公尺。而直到7月底為止，印度部隊仍有40多人和1臺推土機在中國領土上非法滯留。但不久後印度媒體則引述政府消息人士稱，稱仍有350至400人留在對峙現場。
(中時電子報)
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