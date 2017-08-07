憨厚零歹徒氣質 吳念真公開推崇「白米炸彈客」
才剛被金馬執行會宣布當上第54屆金馬獎評審團主席的知名導演吳念真，無論導演或廣告作品，皆擁有獨特的台灣在地味道，「有溫度」的特質，感動眾多觀眾，今天，他希望政府也聽見農民的聲音，因此公開推崇了他，也就是「白米炸彈客」楊儒門。
吳念真今天專門為了某一人物在臉書po文，無關電影，而是曾過上過新聞頭條的主角，「白米炸彈客」楊儒門，吳導這樣形容他：「他用放爆裂物的方法引起大家關注，被逮，然候經由他的敘述以及媒體的傳播，農民的聲音....至少短暫地曾經被聽見」。
吳念真說，當年「白米炸彈客」聲名聳動，然其廬山真面目卻實在太憨厚，「ㄧ點都沒有歹徒的『氣質』，反而跟他的名字很契合，他叫 楊儒門」，透露出獄後，楊儒門仍持續四處「放」，不是爆裂物，而是種子，這是他堅持的理念，多年來，楊儒門在新北市金山地區持續說服農民從事友善農法，並以契作方式讓農民得到合理的報酬。
如今，配合這樣理念的土地漸漸變廣，由1甲地變成12甲，而這些無農藥、化肥、除草劑的稻米正在收割中，吳念真決定出一分力，推廣這樣健康新鮮的稻米，「經過大家的肯定之後，也許在最短的時間裡，金山地區全區四十公頃的稻田就有機會全部採用友善農法，並且讓金山地區在未來成為有機農業的重要據點」，吳導同時附上購買連結，請眾人給予這個「憨厚且天真的前『歹徒』和農友們ㄧ點鼓勵吧！鞠躬！謝謝大家！」。
(中時電子報)
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