許瑋甯迎33歲 林心如曬閨蜜婚紗照美爆
女星許瑋甯今（7日）迎來33歲生日，閨蜜林心如當然沒忘記獻上祝福，她稍早分享她去年在峇里島結婚時2人的合照，雙女神同框的畫面，引來粉絲大讚超美，同時也羨慕她們的好感情。
林心如在臉書曬出2人去年在她峇里島婚禮的合照，其中一張，她們頭上一起披著白紗，意境相當唯美，另一張則是由許瑋甯掌鏡自拍，拿著捧花甜笑的林心如以及俏皮眨眼的許瑋甯，令網友忍不住大讚「美呆了」、「這畫面太美太甜了」。
而林心如也發文寫下：「親愛的甯～生日快樂，看著你一直不斷的在追尋自我的成長與進步，真的很為你開心❤，你愛生活愛家人愛朋友愛流浪，就算一個人也是過的如此豐富滿足，真心期待在不久的將來，會有一個疼惜你的人，牽著你的手一起走在屬於你的紅毯上，Love you。」期許閨蜜早日找到幸福，足見其深厚的姊妹情誼。
(中時電子報)
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