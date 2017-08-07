奉獻台灣半世紀 洋神父95大壽獲贈大禮
從荷蘭來台奉獻偏鄉醫療逾半世紀的虎尾若瑟醫院神父畢耀遠，今日歡度95歲生日，收到超級大禮，立勇公司董事長解潘忠贈送一輛社區醫療車，或許自己用不到，但畢神父很開心接納，生日禮物的公益性，再度彰顯他的大我精神。
解潘忠、吳燕珍伉儷繼去年捐贈社區醫療車，今年再捐一輛，適逢畢神父的生日及父親節前夕，堪稱最好的大禮，畢神父比收到屬於個人獨享的禮物還要高興，醫院則推出父親免費健檢「套餐」慶祝，退休員工林耀聰獻上親手培植且榮獲亞洲花展獎的蘭花，向畢神父祝壽。
「我的生日能送這麼多東西給大家，真高興！」雖然是大壽星，畢神父念茲在茲仍是大家，他感謝所有人對醫院的支持，「祝福所有父親都平安快樂！」許多看診民眾都高聲為他唱生日歌。
而為讓更多人了解畢神父一生奉獻雲林的歷程，院方設計闖關遊戲，模擬他早年從歐洲來台，接著又前往美國奔走10年，跑遍全美各大洲教會勸募創建若瑟醫院的基金，以及扮演若瑟全能修理師的角色等，副縣長丁彥哲、院長李聰明、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮代林武正等人參與體驗畢神父走過的蓽路藍縷，感念他老人家用愛奉獻一生。
(中時)
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