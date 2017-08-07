6天141人次熱傷害急診 8大高危險群要注意

全台各地仍持續飆出高溫，今（7日）台北下午出現最高溫已出現38.5℃的紀錄，使得民眾發生熱傷害的機會大幅增加，送醫急診患者比去年同期增加2成，其中台北一位路上行走的80歲老人遭到熱浪襲擊而昏倒，被人送醫急救中。

衛福部統計，8月以來，6天已有141人次因為熱傷害掛急診，較上個月同期相比增加將近4成。國健署提醒國內8大高危險族群，更應避免曝曬於高溫之下，國健署署長王英偉表示，民眾要牢記預防熱傷害的3要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。

其實任何人都有可能會發生熱傷害，尤其嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者與體重過重者等8大高危險族群，容易因高溫而造成熱傷害。

目前各醫院急診收治熱傷害的病患也增加了，比去年同期大約增加2成，而近日來的高溫也使得泌尿道、呼吸道、體弱昏厥、脫水低血壓等常規疾病患者送醫人數多了1成左右。北市出現1位80歲高齡老人熱倒在路上，被送到北市聯合醫院和平院區急診。

國健署提醒，發現自己或家人疑似出現熱傷害徵兆，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並迅速就醫。

(中時)