蜂蜜減產 農委會推廣有機、友善耕種增加蜜源
台灣蜂蜜年產值達十多億元，唯近年因為環境改變，氣候變遷蜂蜜產量逐年銳減，為增加蜜源，農委會主委林聰賢指今天在「2017年國產蜂蜜品質評鑑及蜂產品驗證成果發表會」上承諾要推廣有機、友善耕種，讓蜜源更安全，並承諾要逐步推動蜂農農災補助以及納入農保中。
為推廣國產優質龍眼蜂蜜，行政院農業委員會輔導台灣養蜂協會辦理106年全國蜂蜜品質評鑑，計選出特等獎13名，頭等獎81名，並於8月7日假臺中市全國大飯店舉辦「2017年國產蜂蜜品質評鑑及蜂產品驗證成果發表會」，主任委員林聰賢親臨頒獎表揚鼓勵得獎蜂農。
林聰賢指出，國內蜂農近千戶，年產值約十多億元，但他認為蜂農的貢獻絕不止是那區區的十多億元，其對生態以及周邊產業的影響鉅大，未來將透過推動有機、有善耕種讓蜜源更豐富，他也讓為如持續用慣型農法，農藥不減量，蜜蜂都不吃，民眾那敢吃。
中華民國養蜂協會理事長鄭金崑指出，台灣本地生產蜂蜜以龍眼蜜為主，今年因龍眼開花期雨水過多，造成龍眼蜂蜜產量僅去年3成，雖採收量減少，唯品質不受影響，只是許多蜂農的蜂蜜還沒來得即做QR Code及通過國產蜂產品證明標章審核就已銷售一空。
鄭金崑強調，國產蜂產品有QR Code及證明標章，經源頭藥檢把關，能確保消費者權益，他呼籲消費者向認識人的買蜂蜜，如在賣場或一般通路，只要認「國產蜂產品證明標章」保證就不會買到假貨或摻混的蜂蜜。
(中時)
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