新明國中棒球隊力拚5連霸 鄭文燦加碼15萬

新明國中棒球代表隊14日將赴美爭取世界冠軍、力拼5連霸，市長鄭文燦7日授旗、頒發120萬元集訓獎金，並當場加碼15萬元「行政費」。（蔡依珍攝）

新明國中棒球代表隊14日將赴美爭取世界冠軍、力拼5連霸，市長鄭文燦7日授旗，中華小將各個有信心。（蔡依珍攝）

新明國中棒球代表隊上月參加世界少棒聯盟亞太區錦標賽，以6戰全勝氣勢拿下亞太區代表權，將於14日至21日遠赴美國爭取世界冠軍、力拚5連霸，市長鄭文燦今授旗，除頒發120萬元集訓獎金，更當場加碼15萬元「行政費」，要讓中華小將無後顧之憂為國爭光。

鄭文燦也提到，去年小將們奪冠後幾小時，就搭機返國，為他們感到可惜，「都到美國了就到密西根走走！」將向體育署爭取讓他們喘口氣，讓球員「早一點去、晚一點回來」。但今年總冠軍賽在美國時間20日中午12點開打，隔天清晨7點的班機返台，今年要想早去晚回，市長恐要再加把勁。

LLB青少棒亞太區比賽由新明國中代表台灣出戰，冠軍戰遭遇菲律賓，因雨取消，大會直接裁定由本屆賽事6戰全勝的新明國中獲得LLB青少棒亞太區代表權，世界賽將於8月14日至8月21日在美國密西根開打。

鄭文燦說，亞太區賽事中，新明國中棒球代表隊打擊火力十足，6場比賽平均得分達10分以上，期待中華小將能帶著在亞太區每場比賽皆完封對手的氣勢前進美國、橫掃對手，再奪世界冠軍，締造台灣在LLB世界青少棒錦標賽5連霸的紀錄，也為新明國中棒球代表隊爭取校內第3座世界冠軍。

鄭文燦為鼓勵選手勇奪佳績，特別頒發集訓金120萬元，在桃園市議員兼體育會棒球委員會主委謝彰文「喊話」，多年未漲的集訓金應該跟隨物價指數增加，鄭當場宣布加碼15萬元，做行政彈性使用，「出門在外多一點零用錢！」笑言若小將成功奪冠：「120萬集訓金變美元！」

(中時)